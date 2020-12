Muharrem İnce'den çarpıcı Canan Kaftancıoğlu açıklaması

CHP’nin son cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Siz CHP’nin genel başkanı olsaydınız Kaftancıoğlu’nu şu an il başkanı olarak kalabilir miydi?” sorusuna “Atatürk demesini öğretirdim herhalde” şeklinde yanıt verdi.

İnce, Adem Metan Youtube kanalında, “Muhafazakar Ailenin Cumhuriyetçi Çocuğu” başlığıyla yayınlanan videoya konuk oldu.

Metan’ın sorularını yanıtlayan İnce, CHP’de bir şeylerin değişeceğine artık inanmadığını söyledi.

Metan ile İnce arasında geçen diyalogun bir kısmı şöyle:

Metan: Siz CHP’nde bir şeylerin değişeceğine inanıyor musunuz?

İnce: Artık inanmamaya başladım. Bakın 18 yıllık bir iktidar var, ülkeyi getirmiş bir uçurumu kenarına. Burada CHP’nin iktidar olması, umut olması lazım. CHP her gün ya yolsuzlukla anılır oldu ya tacizle anılır oldu. Utanıyorum. Bize bunlar yakışmıyor. CHP yönetiminden de tık çıkmıyor. Zamana yayacaklar, çürütecekler olayı. Zamana yayıp olayı çürütürken partiyi çürüttüklerinin farkında değiller.

Metan: Siz CHP’nin genel başkanı olsaydınız…

İnce: Bu tür olaylara anında neşter atmak lazım. Barış Yarkadaş çok doğru bir iş yaptı. Bunların üstü kapatılarak konu giderilemez. Sonuna kadar gidilmelidir burada. Yönetimin yapması gereken budur ne yazık ki bunu yapmadı.

Metan: Siz CHP’nin genel başkanı olsaydınız Kaftancıoğlu’nu şu an il başkanı olarak kalabilir miydi?

İnce: Atatürk demesini öğretirdim herhalde.

Kaynak: Independent Türkçe