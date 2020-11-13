Muharrem İnce: Yalanın kurgu merkezi CHP Genel Merkezi'dir

Memleket Hareketi'ni başlatan CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

CHP Genel Merkezi'ni "yalanların kurgu merkezi" olarak nitelendiren İnce, şu ifadeleri kullandı:



ÖZKOÇ: BİZİM BİRBİRİMİZİ KIRMAYA HAKKIMIZ YOK

Muharrem İnce'ye tepki CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan geldi. "Bizim birbirimizi yıpratmaya, gücendirmeye, kırmaya hakkımız yok" diyen Özkoç, "Çünkü önümüzde çok zorlu bir süreç var" şeklinde konuştu.

Özkoç, CHP'nin siyasette 100 yıllık birikimi olduğunu söyledi. "CHP demokrasiyle ifade özgürlüğünü sağlayan partidir." dedi.

Özkoç'un açıklamaları şu şekilde:

"CHP'nin kurumsal yapısını zedelemek, onu rencide etmek Türkiye'nin sıkıntılı döneminde Türkiye'yi mağdur eden bir iktidara karşı değil de CHP'nin varlığına ve birikimine ve kurumsal yapısına karşı söz söyleyecek yaklaşım hiçbir zaman doğru olmaz"

"Bana sürekli iftira atıyorsunuz. Sürekli yalan, sürekli kurgu. Seçim gecesi neredeydin diye soranlar bu kurguyu yapanlar onlar. Partiden 8 puan fazla aldığım için suç benim. Parti almış 22 ben almışım 31. 8 küsur puan fazla almışım. Bunun intikamını alıyorlar benden."

