Muharrem İnce paylaştı! İşte Memleket Hareketi'nin kurucuları
CHP eski milletvekili Muharrem İnce, Memleket Hareketi'nin kurucuları ile fotoğraf paylaştı.
GÜNDEM 29.10.2020, 20:55
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Memleket Hareketi başlatan Muharrem İnce, yarın İstanbul'da hareketin yol haritasını ve harekete katılan isimleri açıklayacağı toplantı öncesinde fotoğraf paylaştı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Muharrem İnce, "Memleket Hareketi olarak bugünkü çalışmalarımızı tamamladık. Yarın saat 11.00’de İstanbul Bakırköy’deki Polat Otelde basın toplantımızı gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Muharrem İnce yarın gerçekleştireceği basın toplantısında Memleket Hareketi'nin kurucu üyelerinin isimlerini tek tek açıklayacak.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Muharrem İnce, "Memleket Hareketi olarak bugünkü çalışmalarımızı tamamladık. Yarın saat 11.00’de İstanbul Bakırköy’deki Polat Otelde basın toplantımızı gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Muharrem İnce yarın gerçekleştireceği basın toplantısında Memleket Hareketi'nin kurucu üyelerinin isimlerini tek tek açıklayacak.
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