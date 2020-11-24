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Muharrem İnce noktayı koydu: "CHP'yi düzeltemezsek partiyi kuracağız"

Muharrem İnce, konuk olduğu televizyon programında "yeni parti" iddialarına ilişkin önceliğinin CHP olduğunu belirterek, "CHP'yi düzeltebilirsek düzelteceğiz, düzeltemezsek yeni parti kuracağız" dedi.

GÜNDEM 24.11.2020, 21:56
Muharrem İnce noktayı koydu:
"Bin Günde Memleket" hareketini başlatan CHP'li Muharrem İnce, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programında yeni parti iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"CHP'Yİ DÜZELTEMEZSEK PARTİYİ KURACAĞIZ"
Candaş Tolga Işık'ın, "Muharrem İnce neden parti kurmadı? Neden hareket söylemiyle yola çıktı?" sorusuna İnce, "CHP'yi düzeltebilirsek düzelteceğiz. Yoksa parti kuracağız. 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde 'Bin Günde Memleket Hareketi'ne başladık. Şehir şehir gezip dinliyoruz. Pandemi döneminde zor oluyor. Doğu yapmışız ki CHP de gezmeye başladı. Ama deniz kenarlarını gezmeye başladılar. Yoksul kesime gidemediler. Daha yoksul kesimleri gezmediler" diyerek yanıt verdi.
Muharrem İnce, "Memleket Hareketi bir parti olsa, Meclis'te grup kurabilecek milletvekili sayısına sahip olabilir mi?" sorusuna ise, "Bizim böyle bir derdimiz yok. Ama şunu biliyorum ki; iki firmanın bana gönderdiği anketlere göre 16,1 oy alıyoruz. '17,3 de verebiliriz' dedi. Bu anketi biz yaptırmadık. Önümüzdeki günlerde elbette yaptıracağız." diye yanıt verdi
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