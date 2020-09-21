'Bin Günde Memleket Hareketi' gezilerine Karadeniz Bölgesi'nde devam eden eski CHP Yalova Milletvekili ve eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Giresun temaslarının ardından Ordu’da vatandaşlarla bir araya geldi. Bir vatandaşın "Ne zaman lider olacaksınız?" sorusuna İnce, "Büyüyünce" yanıtını verdi.

Muharrem İnce, Sivas'tan başlattığı ‘Bin Günde Memleket Hareketi' programının Karadeniz ayağında Giresun’un ardından Ordu’da vatandaşlarla buluştu. Atatürk Bulvarı üzerinde vatandaşlarla bir araya gelip sohbet eden İnce, insanlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Ordu Öğretmenler Evi bahçesinde vatandaşları selamladığı esnada bir kişinin, "Başkanım ne zaman lider olacaksınız?" sorusu üzerine İnce, "Büyüyünce" cevabını verdi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İnce, 81 ilin tamamını dolaşmayı planladıklarını ifade ederek, “Daha sonra büyük ilçeleri ve büyük köyleri ziyaret edeceğiz. Bin günlük bir yürüyüş olarak planladık. Memlekette sorunları yerinde tespit edip, onların çözüm önerilerini üretiyoruz. Türkiye’de insanlarda şunu gördük, bu iktidar ve muhalefet yapısından rahatsızlar. Biz insanlara bir seçenek ve yeni bir yol sunuyoruz” dedi.

“Ordu denilince akla fındık gelir” diyen İnce, “Dünyada fındık üretiminin yüzde 65’ini Türkiye üretiyor. Bu rakamlara rağmen 450 bin fındık üreticisi aile ne yazık ki 3-5 çikolata fabrikasının insafına bırakılmış durumda. Dünyada bu kadar tekel olup, piyasayı bizim belirlememiz gerekirken bu sorunu çözemeyen, Türkiye’de maalesef hiçbir sorunu çözemez. Fındıktan 2 milyar dolara yakın bir gelirimiz var ama fiyatını bile biz belirleyemiyoruz. Hamburg’da fiyat belirleniyorsa, bu üreticinin hakkının yenildiğinin en büyük göstergesidir” şeklinde konuştu.

