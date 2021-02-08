Muharrem İnce istifa etti: CHP artık bir tabeladan ibaret hedefim 50+1

Son dakika haberi... Muharrem İnce, CHP'de istifa ettiğini duyurdu. Partileşmeye gideceklerini söyleyen Muharrem İnce, "Benim hedefim 50+1" dedi.

Muharrem İnce açıklamasında şunları söyledi;

İnşallah yakında genel merkezimizde siz basın mensuplarını da ağırlayacağım.

Özgüveni olmayan, iddiası olmayan, kendi gücüne ve potansiyeline güvenmeyen tek ana muhalefet partisi CHP. Cefasını çekenler başka, sefasını sürenler başka kişiler.

42 yılın sonunda kafamda siyah kalmayan saç durumundayım. Bu 42 yıl sürecinde her alanda görev yaptım.

Yol ayrımındayım. Atatürk'ün emaneti kalmamıştır. Yönetimle yolumu ayırıyorum. CHP artık bir tabeladan ibaret.



CHP’den Mehmet Ali Çelebi Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel’in istifasının ardından açıklama yapan İnce bu milletvekilleriyle bağlantıda olduğunu ve kendisinin de istifa edeceğini açıklamıştı.

