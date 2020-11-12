Son dönemde yeni parti kuracağı iddiaları ile gündeme gelen CHP eski Yalova milletvekili Muharrem İnce, CNN Türk'de Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

Program sırasında Muharrem İnce'nin yaptığı "Almanya bizi kıskanıyor" değerlendirmesi sosyal medyada gündem oldu.

İşte İnce'nin dikkat çeken o sözleri;

"Almanya bizi kıskanıyor 420 bin liraya bir araba alıyoruz. Arabanın parası 100 bin lira, 220 bin lirası vergidir, bankadan kredi çektiyseniz 100 bin lira da faiz verirsiniz. Alman bizim kadar vergi almıyor arabadan.Almanya bizi kıskanıyor diyor ya. Vallahi doğru Almanya kendi markasından bizim kadar vergi alamıyor."

