Reklam

Son Dakika

Muhammer Sun kimdir? Muammer Sun neden öldü?

Türk besteci ve müzik eğitimcisi olan Muammer Sun Ankara'da hayatını kaybetti. Peki Muhammer Sun kimdir? Muammer Sun neden öldü?

GÜNDEM 16.01.2021, 15:01
Muhammer Sun kimdir? Muammer Sun neden öldü?
Türk müzik tarihinin değerli isimlerinden, usta besteci Muammer Sun çoklu organ yetmezliği nedeniyle  bu sabah 88 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.
Ankara’da 1932'de doğan Muammer Sun, 1946’da Askeri Mızıka Okulunda müziğe başladı. 1953’te Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümüne girerek Ahmed Adnan Saygun’un öğrencisi olan Sun, konservatuvarda, Mithat Fenmen ile piyano, Hasan Ferit Alnar ile koro ve orkestra şefliği, Muzaffer Sarısözen ile Türk Halk Müziği, Ruşen Ferit Kam ile klasik Türk musikisi, Kemal İlerici ile Türk müziği makamlar sistemi ve armonisi konularında çalıştı.
Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü İleri Yüksek Dönemi’nden Ahmet Adnan Saygun’un öğrencisi olarak 1960'ta mezun olan Sun, aynı yıl Ankara Devlet Konservatuvarına öğretmen olarak atandı.
Pek çok eseri çeşitli yarışmalarda ödüller kazanan Muammer Sun, 1969'da sanat kurumlarının temsilcisi olarak TRT Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi, TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosunu ve TRT Müzik Dairesini kurdu.
1968'de atandığı Milli Eğitim Bakanlığı Müşavirliği sırasında Çocuk ve Gençlik Koroları Yönetmeliği'ni hazırlayan Sun, Türkiye'de 166 çocuk ve gençlik korosu kurulmasına öncülük etti. Sun, 1967 ve 1969'da biri TRT, diğeri ODTÜ adına iki büyük folklor derlemesine imza attı.
İzmir Devlet Konservatuvarı, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarında görevlerde bulunan Sun, 1987’de Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarına atandı, 1988’de doçent, 1993’te profesör oldu.
1999’da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarından emekli olan Sun'a, TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu, kuruluşunun 50'nci yıl dönümü olan 16 Şubat 2020'de hizmetleri dolayısıyla ödül takdim edildi.
Türkiye'nin Kültür - Müzik - Tiyatro SorunlarıTürk Kalarak Çağdaşlaşmak (M. Katoğlu ile)Solfej 1Solfej 2Çocuklar ve Gençler için Şarkı DemetiKır ÇiçekleriElli Yılın En Güzel Okul Şarkıları (llteriş Sun ile)Çoksesli TürkülerTemel Müzik Eğitimi 1Temel Müzik Eğitimi 6Tonal Diziler ve KadanslarTürk Müziği Makam DizileriKoro DağarcığıOkul Öncesi Eğitimde MüzikOkul Öncesi Eğitimde Oyun. (H.S.ile) ...Ayrıca, eğitim müziği alanında, çocuklar ve gençler için bestelenmiş 100'den çok piyano eşlikli şarkı / türkü / marş...
Atatürk Üniversitesi MarşıAnkara Ü. Tıp Fakültesi MarşıÇavuşoğlu Lisesi MarşıArı Lisesi MarşıŞevket Evliyagil Lisesi Marşıİlkokul MarşıPTT MarşıKarayolları Marşı vb.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 16 Ocak 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 17 26
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Man City 16 32
4. Leicester City 17 32
5. Everton 17 32
6. Tottenham 17 30
7. Southampton 17 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 17 23
13. Crystal Palace 18 23
14. Wolverhampton 18 22
15. Newcastle 17 19
16. Burnley 16 16
17. Brighton 18 14
18. Fulham 16 12
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12