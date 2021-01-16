Muhammer Sun kimdir? Muammer Sun neden öldü?

Türk müzik tarihinin değerli isimlerinden, usta besteci Muammer Sun çoklu organ yetmezliği nedeniyle bu sabah 88 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.

Ankara’da 1932'de doğan Muammer Sun, 1946’da Askeri Mızıka Okulunda müziğe başladı. 1953’te Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümüne girerek Ahmed Adnan Saygun’un öğrencisi olan Sun, konservatuvarda, Mithat Fenmen ile piyano, Hasan Ferit Alnar ile koro ve orkestra şefliği, Muzaffer Sarısözen ile Türk Halk Müziği, Ruşen Ferit Kam ile klasik Türk musikisi, Kemal İlerici ile Türk müziği makamlar sistemi ve armonisi konularında çalıştı.

Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü İleri Yüksek Dönemi’nden Ahmet Adnan Saygun’un öğrencisi olarak 1960'ta mezun olan Sun, aynı yıl Ankara Devlet Konservatuvarına öğretmen olarak atandı.

Pek çok eseri çeşitli yarışmalarda ödüller kazanan Muammer Sun, 1969'da sanat kurumlarının temsilcisi olarak TRT Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi, TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosunu ve TRT Müzik Dairesini kurdu.

1968'de atandığı Milli Eğitim Bakanlığı Müşavirliği sırasında Çocuk ve Gençlik Koroları Yönetmeliği'ni hazırlayan Sun, Türkiye'de 166 çocuk ve gençlik korosu kurulmasına öncülük etti. Sun, 1967 ve 1969'da biri TRT, diğeri ODTÜ adına iki büyük folklor derlemesine imza attı.

İzmir Devlet Konservatuvarı, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarında görevlerde bulunan Sun, 1987’de Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarına atandı, 1988’de doçent, 1993’te profesör oldu.

1999’da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarından emekli olan Sun'a, TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu, kuruluşunun 50'nci yıl dönümü olan 16 Şubat 2020'de hizmetleri dolayısıyla ödül takdim edildi.

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