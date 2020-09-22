Muhammed Mehdi Akif rahmetle anılıyor!

22 Eylül 2017'de darbeci Mısır yönetiminin zindanlarından hastalanıp Kasr el-Ayni Hastanesi´nde hayatını kaybeden İhvan Genel Mürşidi Muhammed Mehdi Akif, vefatının üçüncü yıl dönümünde rahmetle anılıyor.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı İhvan'ın kuruluş yılı olan 12 Temmuz 1928´de doğan İslam dünyasının önemli ve öncü şahsiyetlerinden Muhammed Mehmet Akif İlk öğrenimini Mansura, orta öğrenimini ise Kahire'de okudu.

Önce Beden eğitimi ardından Hukuk fakültesinde lisans eğitimine devam eden Mehdi Akif, üniversite yıllarında İhvan'ın çeşitli kollarında görev almaya başladı.

Muhammed Mehmet Akif 1954 yılında sudan sebepler gerekçe gösterilerek tutuklandı ve idama mahkum edildi. Akif 20 yıl hapis yattıktan sonra 1974'te ceza evinden çıkar ancak diğer arkadaşları idam edilir.

Cezaevinden çıkmasının ardından Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nda ki çalışmalarına devam eden Muhammed Mehmet Akif teşkilatın dış ilişkiler sorumlusu olur. Başta Türkiye, Suudi Arabistan , Ürdün , Malezya , Bangladeş , olmak üzere Avustralya , Mali, Kenya , Kıbrıs , Almanya, İngiltere ve Amerika'da teşkilat çalışmalarına başlar.

1987-2009 yıllarında İhvan Rehberlik Bürosu üyeliği yapan Akif, 1987'de Kahire'nin doğu bölgesinden milletvekili olarak İhvan listesinden meclise girer.

1996 yılında Hüsnü Mübarek tarafından Müslüman Kardeşler'deki çalışmaları nedeniyle yeniden tutuklanır ve 3 yıl daha hapis yatar.

Memun el-Hudeybi'nin hayatını kaybetmesinin ardından 2004'te İhvan Rehberlik Konseyi Başkanlığına seçilen Akif 2010'da görevini bırakır.

Ömrünün geri kalanında ne yapacağına ilişkin bir soruya, "Çiftliğimde geçirmeyi planlıyorum." şeklinde cevaplandıran Mehmet Akif buna rağmen 3 Temmuz 2013'te yapılan askeri darbenin ardından gözaltına alınarak yargılandı.

Hayatının 28 yılını işkenceler altında zindanlarda geçiren Akif, Şehid İmam Hasan El-Benna, Abdulkadir Udeh ve Seyyid Kutub gibi dostlarına tertemiz, mücadele ile dolu bir hayatın ardından kavuştu.

Darbeci Mısır yönetiminin 2013'ten beri zindanda tuttuğu Mehdi Akif, 21 Eylül 2017'de, sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakıma alındı, ertesi gün 89 yaşında hastanede şehadet mertebesine ulaştı.

Ancak darbeci Sisi rejimi Muhammed Mehdi Akif'i ölümünden sonra da rahat bırakmadı.

Akif'in cenaze törenini engelleyen rejim, ailesini de 2 saat içerisinde gömmeye zorladı.

Büyük alimin cenazesi için sadece 4 kişiye izin verildi.

Hayatını İslam´a ve onun aziz değerlerine adayan Müslüman Kardeşler Teşkilatı´nın bir önceki Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Mehdi Akif, Ürdün Krallık Araştırmaları Merkezi'nin 2009'da yayınladığı raporunda, "İslam dünyasının en etkili 50 şahsiyetten 12'ncisi" olarak gösterilmişti.

