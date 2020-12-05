Muhammed Emin Yıldırım Hocaefendi Hz İbrahim'i anlatacak

Hayatı, mücadelesi ve insanlığa bıraktıklarıyla Hz İbrahim, hiç şüphesiz ki büyük bir önder kusursuz bir mürşid olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kur'an O’nun imanını, teslimiyetini, kendinden sonraki tüm iman ehline örnek olarak gösterirken O ümmet arasında "Halilullah" olarak vasfedilecektir.

Muhammed Emin Yıldırım Hocaefendi'nin Siyer Vakfı’nda yapmış olduğu “Hz. İbrâhim'in (as) İnsanlığa Mirasları” başlıklı Sîret-i Enbiyâ dersi bu akşam gerçekleştirilecek.

