Muhammed Emin Yıldırım Hoca'dan yaklaşan yılbaşı için uyarı!

Muhammed Emin Yıldırım Hoca, yaklaşan yılbaşı nedeniyle İslami uyarılarda bulundu.

Milli Piyango ve Noel kutlamalarına katılmanın Müslümanlar için haram olduğunu belirten Yıldırım, Twitter hesabından şu uyarıyı yaptı:

"Yılbaşı yaklaştıkça bazı meselelerin konuşulması fazlalaşacak... Milli Piyango, Noel kutlamaları, yılbaşı eğlenceleri vs... Bu haklı uyarılar, ne yazık ki toplumda istenilen oranda etki uyandırmayacak... Bunun birçok sebebi var ama en önemli sebeplerinden birisi de şu olsa gerek: Eğer hayrı anlatmayı kendilerine vazife olarak görenler, Hz. Peygamber'in hayatında olduğu gibi bir bütünlükle meselelere yaklaşmaz, sadece belli şeyleri hep gündeme getirir, acil çözüm bekleyen meselelerde söyleyecek sözleri olmazsa, söylediklerinin de bir tesiri olmayacaktır."

Yıldırım ayrıca uyarılarının devamında "İnsanlar, bilindik uyarılarla birlikte toplumsal meselelerinde konuşulmasını da bekliyorlar... Milli piyango almak haram, zulüm de haram… Noel kutlaması haram, gücü elinde tutanların israfları da haram... Yılbaşı kutlamaları haram, işçinin, garibanın emeğini sömürmekte haram..." ifadelerini kullandı.



Yılbaşı yaklaştıkça bazı meselelerin konuşulması fazlalaşacak... Milli piyango, Noel kutlamaları, yılbaşı eğlenceleri vs... Bu haklı uyarılar, ne yazık ki toplumda istenilen oranda etki uyandırmayacak... Bunun birçok sebebi var ama en önemli sebeplerinden birisi de şu olsa gerek;

— Muhammed Emin Yıldırım (@m_eminyildirim) December 20, 2020





Yılbaşı yaklaştıkça bazı meselelerin konuşulması fazlalaşacak... Milli piyango, Noel kutlamaları, yılbaşı eğlenceleri vs... Bu haklı uyarılar, ne yazık ki toplumda istenilen oranda etki uyandırmayacak... Bunun birçok sebebi var ama en önemli sebeplerinden birisi de şu olsa gerek; — Muhammed Emin Yıldırım (@m_eminyildirim) December 20, 2020