Muhalefetten İçişleri Bakanlığı'na 'yetki' tepkisi: OHAL'in devamı

AK Parti'nin hazırladığı ve İçişleri Bakanı’na terör, uyuşturucu, malvarlığının aklanmasından soruşturma başlatılan dernek yöneticilerini görevden uzaklaştırma, dernek yönetimlerine kayyım atayabilme ve derneği faaliyetten alıkoyma yetkisi veren teklif TBMM Adalet Komisyonu’nda tartışmalara neden oldu. AK Partili milletvekillerinin imzasıyla “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi” üç gün önce Meclis Başkanlığı’na torba niteliğinde kanun teklifi olarak sunuldu. 43 maddelik teklifte, altı ayrı kanunda değişiklik yapılması öngörüldü. Kanun teklifi, dün jet hızıyla Adalet Komisyonu’na geldi. Geneli üzerinde yapılan görüşmelerin ardından maddelere ilişkin verilen önergelere karşı, teklifin ilk 12 maddesi firesiz kabul edildi. Dünkü görüşmelere teklifin 13. maddesinden itibaren devam edildi.Teklifin OHAL’in devamı niteliğinde olduğunu belirten CHP milletvekilleri “İktidarı hiç kaybetmeyeceklerini düşünüyorlar. FETÖ’cü hakimler de ilelebet hakimlik yapacaklarını düşünüyorlardı” diye eleştirirken, HDP’liler “Kayyımdan niye vazgeçmiyorsunuz” diye sordu. AK Partili Abdullah Güler ise gelişmiş ülkelerden örneklerle teklifini savundu.



Komisyon Üyesi ve CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, maddenin “OHAL düzeninin devamı” olduğunu belirterek 15 Temmuz sonrası muhaliflere yönlenildiğine dair örnekler verdi. Bülbül, şöyle konuştu:





“Örgütlenme özgürlüğünün altına dinamit koyuyorsunuz. Kayyım atanması ne demek? Mahkeme bu kişiler hakkında beraat verirse ne olacak? Lekelenmeme hakkı ne olacak? İçişleri Bakanı, Saray’ın has bakanı oldu. Gelen kanunlar, İçişleri Bakanı’nın yetkisini artırmaya yönelik oldu. Bakanın geçici tedbir olarak uzaklaştırma kararı verebilmesi için, soruşturma yeterli olacak. Dayanaksız ve yargı denetimi olmadan… Hukuk devleti, lekelenmeme hakkı, yargı reformunu bir kenara atıyoruz. Kayyım uygulamasının açık olarak belediyeden sonra derneklere geldiğini gösteriyor. 15 Temmuz’dan sonra FETÖ’ye yapılmış olan kararları niçin genişleterek, tüm muhaliflere yönlendirdiniz? İnsanlar soluk alamıyor. Kimseleri yürütmüyorsunuz, basın açıklaması dahi yaptırmıyorsunuz. Yapmayın. Kayyımlarla bu memleketi önümüze gelecek seçime kadar idare edersiniz.”

