Muhalefet lideri koronavirüsten hayatını kaybetti

Malili muhalefet lideresi Soumaila Cisse koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

Cisse'nin Sözcüsü Nouhoum Togo, Cisse'nin dün gece Fransa'nın başkenti Paris'te öldüğünü duyurdu.

Cumhuriyet ve Demokrasi Birliği lideri Cisse ve 11 kişiden oluşan ekibi genel seçimler öncesi 25 Mart'ta Sarafere kentinden Koumaira'ya doğru yola çıktıkları sırada silahlı kişiler tarafından saldırıya uğramıştı.

Mart ayında kaçırılan Cisse ekim ayında serbest bırakılmıştı

