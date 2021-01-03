Muğla'da ormanlık alanda zehirli kemik endişesi
Muğla Fethiye'de çobanlık yapan bir kişi, ormanlık alana atılan zehirli kemikler nedeniyle köpeğinin zehirlendiğini iddia etti.
GÜNDEM 03.01.2021, 19:39
Muğla'nın Fethiye ilçesi Kayaköy Mahallesi Horozbaba mevkiinde yaşayan ve çobanlık yapan İsmail Karakurt, çoban köpeğinin kaybolduğunu, köpeğini aradığı sırada ormanlık alanda zehirli kemikler bulduğunu belirtti.
Kemiklerin yanında zehir kutuları ve zehri kemiklere sıkmak için kullanılan şırıngaların da bulunduğunu anlatan Karakurt, ''Kaybolan köpeğim belki de zehirli kemikleri yedi ve bir yerde öldü. Diğer köpeğimi de son anda kurtardım. Ormanda yaşayan birçok canlıyı tehdit ediyor. Durumu yetkililere bildirdim. Umarım bu gibi olaylar son bulur. Biz çobanlar da köpeklerimizle dağlarda güvenle dolaşabiliriz. Burada az görülen canlılar da var. Bir insan niye böyle bir şey yapar anlamıyorum.'' ifadelerini kullandı.
Kemiklerin yanında zehir kutuları ve zehri kemiklere sıkmak için kullanılan şırıngaların da bulunduğunu anlatan Karakurt, ''Kaybolan köpeğim belki de zehirli kemikleri yedi ve bir yerde öldü. Diğer köpeğimi de son anda kurtardım. Ormanda yaşayan birçok canlıyı tehdit ediyor. Durumu yetkililere bildirdim. Umarım bu gibi olaylar son bulur. Biz çobanlar da köpeklerimizle dağlarda güvenle dolaşabiliriz. Burada az görülen canlılar da var. Bir insan niye böyle bir şey yapar anlamıyorum.'' ifadelerini kullandı.
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