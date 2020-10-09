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Muğla'da orman yangını! Rüzgar etkili oluyor
Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle hızla yayıldı.
GÜNDEM 09.10.2020, 01:30
Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle hızla yayıldı. Orman işletme müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
Milas'a bağlı Çökertme Mahallesi ormanlık alanda geç saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Gökyüzüne metrelerce yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine Milas Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz bölgeye sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Milas'a bağlı Çökertme Mahallesi ormanlık alanda geç saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Gökyüzüne metrelerce yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine Milas Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz bölgeye sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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