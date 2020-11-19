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Muğla ve Antalya için sel, su baskını, yıldırım ve hortum uyarısı
AFAD Muğla ve Antalya çevresi için çok kritik bir açıklama yaptı. AFAD ani sel, su baskını, yıldırım ve hortum için vatandaşları uyardı.
GÜNDEM 19.11.2020, 08:48
Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Ülkemiz genelinde yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla’nın kıyı kesimleri ile Antalya’nın batı kıyılarında kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgarların beklendiğini duyurdu.
AFAD ise konuyla ilgili olarak Muğla ve Antalya çevresi için ani sel, su baskını, yıldırım ve hortum uyarısı yaptı.
Rüzgar kuzey yönünden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklenmekte olduğunu bildiren MGM, bazı bölgeler için ise kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.
Yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen Muğla ve Antalya çevrelerindeki kuvvetli yağışlar nedeniyle AFAD vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım ve hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun çağrısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla’nın kıyı kesimleri ile Antalya’nın batı kıyılarında kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgarların beklendiğini duyurdu.
AFAD ise konuyla ilgili olarak Muğla ve Antalya çevresi için ani sel, su baskını, yıldırım ve hortum uyarısı yaptı.
Rüzgar kuzey yönünden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklenmekte olduğunu bildiren MGM, bazı bölgeler için ise kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.
Yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen Muğla ve Antalya çevrelerindeki kuvvetli yağışlar nedeniyle AFAD vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım ve hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun çağrısında bulundu.
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