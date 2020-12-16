Müge Anlı'dan Şaban Vatan’a tazminat davası!
ATV’de Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı, Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde vefat eden Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan’a manevi tazminat davası açtı.
GÜNDEM 16.12.2020, 21:03
Uzun süredir kızının ölümünü aydınlatmaya çabalayan ve sürekli engellenen Şaban Vatan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Müge Anlı'nın kendisine dava açtığını böyle duyurdu. Müge Anlı'nın kendisine 1 TL'lil manevi tazminat davası açtığını belirten Vatan, "ben de ona 1 kuruşluk manevi tazminat davası açacağım" dedi.
İşte Şaban Vatan'ın açıklaması:
“Buyurun Müge Anlı hali. Rabia Nazımızın Ardından iddia edilen suçlu kişiyle röportaj kaydını saklayan intihar iftirası atan Müge Anlı.”
Buyurun Mügeanlı Hali .Rabia Nazımızın Ardından iddea edilen suçlu kişiyle röportaj kaydını saklayan İntihar iftirası atan Müge anlı pic.twitter.com/jEejW5R1aa
— ŞabaN VataN RABİA NAZIN Babası (@VatanSaban) December 15, 2020
Sosyal medyada bir vatandaşın "Neden dava açtığını da yazar mısınız" ifadeleri üzerine Şaban Vatan, "Durumunu kamuoyunda ifşa ettiğim için. Rabia Nazımızın ardındaki süreci incelemek için Eynesil'e gönderdiği ekibini ATV patronundan aldığı telefonla ekibi geri çekti. Cinayeti ortaya çıkartan röportajı gizledi. Kendi durumu ortaya çıkınca Rabia Nazımızın üzerine iftira attı" diye yanıt verdi.
Buyurun Mügeanlı Hali .Rabia Nazımızın Ardından iddea edilen suçlu kişiyle röportaj kaydını saklayan İntihar iftirası atan Müge anlı pic.twitter.com/jEejW5R1aa — ŞabaN VataN RABİA NAZIN Babası (@VatanSaban) December 15, 2020
İşte Şaban Vatan'ın açıklaması:
“Buyurun Müge Anlı hali. Rabia Nazımızın Ardından iddia edilen suçlu kişiyle röportaj kaydını saklayan intihar iftirası atan Müge Anlı.”
Buyurun Mügeanlı Hali .Rabia Nazımızın Ardından iddea edilen suçlu kişiyle röportaj kaydını saklayan İntihar iftirası atan Müge anlı pic.twitter.com/jEejW5R1aa
— ŞabaN VataN RABİA NAZIN Babası (@VatanSaban) December 15, 2020
Sosyal medyada bir vatandaşın "Neden dava açtığını da yazar mısınız" ifadeleri üzerine Şaban Vatan, "Durumunu kamuoyunda ifşa ettiğim için. Rabia Nazımızın ardındaki süreci incelemek için Eynesil'e gönderdiği ekibini ATV patronundan aldığı telefonla ekibi geri çekti. Cinayeti ortaya çıkartan röportajı gizledi. Kendi durumu ortaya çıkınca Rabia Nazımızın üzerine iftira attı" diye yanıt verdi.
Buyurun Mügeanlı Hali .Rabia Nazımızın Ardından iddea edilen suçlu kişiyle röportaj kaydını saklayan İntihar iftirası atan Müge anlı pic.twitter.com/jEejW5R1aa — ŞabaN VataN RABİA NAZIN Babası (@VatanSaban) December 15, 2020
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