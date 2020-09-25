Müdür açıkladı: İşte İstanbul'daki hastane doluluk oranları
İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, koronavirüse dair açıklamalar yaptı.
GÜNDEM 25.09.2020, 20:57
Hastane doluluk oranını da yüzde 50-55 bandında olduğunu belirten Memişoğlu, grip ve zatürre aşısıyla ilgili olarak “65 yaş üstü için aile sağlığı merkezlerinde aşılarımız var. Onun içinde eczanelerimize gerekenler sağlanacak. Bir eksiksik görülürse de lütfen bize iletsinler” dedi.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, salgının gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, ”En yüksek seviyeyi Nisan’da gördük” diyerek şu an başarılı bir noktada olduklarını söyledi. İstanbul’daki hastane doluluk oranını da yüzde 50-55 bandı olarak belirterek grip ve zatürre aşılarına da değindi.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, NTV’nin sorularını yanıtladı.
Kemal Memişoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar:
En yüksek seviyeyi Nisan’da gördük. Bugünün 4-5 katı kadar yüksek vakala vardı. Kısıtlamalar ve etkin mücadelerle başarılı bir noktaya geldik. Yeni vaka artış hızında düşüş var.
Kapasitemizinin yaklaşık yüzde 50-55 bandındayız.Karantinadan kaçanları da iki yurtta misafir ediyoruz.
Sağlık çalışanları olarak saldırıya uğrasak da hizmete devam edeceğiz.
65 yaş üstü için aile sağlığı merkezlerinde aşılarımız var. Onun içinde eczanelerimize gerekenler sağlanacak. Bir eksiksik görülürse de lütfen bize iletsinler.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, salgının gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, ”En yüksek seviyeyi Nisan’da gördük” diyerek şu an başarılı bir noktada olduklarını söyledi. İstanbul’daki hastane doluluk oranını da yüzde 50-55 bandı olarak belirterek grip ve zatürre aşılarına da değindi.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, NTV’nin sorularını yanıtladı.
Kemal Memişoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar:
En yüksek seviyeyi Nisan’da gördük. Bugünün 4-5 katı kadar yüksek vakala vardı. Kısıtlamalar ve etkin mücadelerle başarılı bir noktaya geldik. Yeni vaka artış hızında düşüş var.
Kapasitemizinin yaklaşık yüzde 50-55 bandındayız.Karantinadan kaçanları da iki yurtta misafir ediyoruz.
Sağlık çalışanları olarak saldırıya uğrasak da hizmete devam edeceğiz.
65 yaş üstü için aile sağlığı merkezlerinde aşılarımız var. Onun içinde eczanelerimize gerekenler sağlanacak. Bir eksiksik görülürse de lütfen bize iletsinler.
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