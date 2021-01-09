Mücap Ofluoğlu kimdir?

Mücap Nedim Ofluoğlu, 4 Kasım 1923'te İstanbul'da dünyaya geldi.

Annesi Öğretmen Emine Yegane Özdil babası ise Süleyman Radi Ofluoğlu'dur.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde küçük yaşlarda futbol ve tenis oynayan Ofluoğlu, Haydarpaşa Lisesi'nden mezun oldu.

Tiyatroya olan sevgisi nedeniyle 13 ve 16 yaşında iki kez Devlet Tiyatrolarının seçmelerine girdi ancak kazanamadı.

Annesinin Muhsin Ertuğrul’a yazdığı bir mektup üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının Çocuk Bölümü’nde oyunculuğa başladı.

Ofluoğlu, 1943 yapımı "Dertli Pınar" filminde sinemaya da adım attı.

1946'da ise figüran olarak "Jül Sezar oyununda yer aldı. Bu oyundan sonra da Şehir Tiyatrolarında yetişkin oyunlarına geçti.

1946'dan 1979'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında görev yaptı.

Ofluoğlu'nun ilk öyküsü 1943’te Nedim Radi imzasıyla Vakit gazetesinde yayımlandı. İlk şiiri “Kazan”, 1949’da Kaynak dergisinde çıktı.

Yeditepe, Varlık, Milliyet Çocuk, Milliyet Sanat ve Sanat Olayı dergileriyle Milliyet, Dünya ve Cumhuriyet gazetelerinde de diğer şiir ve yazıları yayımladı.

Usta oyuncunun şiir, anı, söyleşi türlerinde dokuz kitabı bulunuyor.

Aralarında 1951 yapımı "Vatan İçin", 1953 "Kaldırım Çiçeği" ve 1987'de çekilen "Biri ve Diğerleri"nin de olduğu otuza yakın filmde rol alan Ofluoğlu, 1947'de haftalık mizah gazetesi "Markopaşa"nın, 1948'de ise mizah dergisi "Alibaba ve Kırkharamiler"in sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yürüttü.

Türkiye'de ilk kez 1979'da Moliere'in "Hastalık Hastası" adlı oyununu sahneye koyan yine Ofluoğlu oldu.

Uzun yıllar seslendirme sanatçısı olarak çalışan Ofluoğlu 1960'lı yıllarda ise Öztürk Serengil'i seslendirdi.

Ofluoğlu, 11 Aralık 2012'de İstanbul’da böbrek yetmezliği nedeniyle 89 yaşında hayatını kaybetti.

Cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Oynadığı ve yönettiği oyunlar

Cyrano de Bergerac (1970), Cimri (1975), Tartuffe (1976), Hamlet (1954), Pazartesi Perşembe (1975), Jül Sezar (1946), Aman Avcı (1977), Ömür Satan Hüsam Çelebi (1974), Hastalık Hastası (1979), Eski Moda (1981)

Eserleri

Fotoğraftaki Çocuk Şiir (2011), Silinmiş Alkışlar İçinde (2008), Aynada Tiyatro Anıları (2006), Suya Yazı Yazanlar (2003), Ağlamakla Gülmek Arasında (1993), Dünya Bir Sahnedir (1995), Bir Avuç Alkış (1996), Aynadaki Anılar - 2 (1991), Mücap Ofluoğlu 40. Sanat Yılı (1983)

