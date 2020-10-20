Mücahit Avcı AKP'yi eleştireceğim diye sahabeye iftira attı

CHP'li Mücahit Avcı, AKP'yi eleştirme düşüncesi üzerinden Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)'in kıymetli sahabelerinden Musab bin Umeyr'e hakaret etti.

Twitter üzerinden haddini aşan ifadeler kullanan Mücahit Avcı'ya partisi tarafından herhangi bir yaptırım gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu.

Avcı, Peygamberimizin sahabelerinden Musab bin Umeyr için hakaret içerikli haddini aşan şu ifadeleri kullandı:

"Mus'ab bin Umery bu dönemde yaşasa şüphesiz AK Parti Gençlik Kolları ya da ihale takipçisi olurdu"

