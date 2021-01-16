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Muammer Sun hayatını kaybetti

Türk müziğinin usta bestecilerinden Muammer Sun çoklu organ yetmezliğiyle bu sabah hayatını kaybetti.

GÜNDEM 16.01.2021, 15:01
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Muammer Sun hayatını kaybetti
Uzun süredir çoklu organ yetmezliğiyle mücadele eden Muammer Sun bu sabah Ankara'da 88 yaşında hayatını kaybetti. 
Türkiye'de çok sesli müziğin gelişmesinde önemli katkıları olan Muammer Sun, dün akşam kaldırıldığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün vefat etti.
Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği Derneği (BESOM) Kurucusu ve Onursal Başkanı, Sun Yayınevi'nin kurucu ile yöneticisi de olan Muammer Sun, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu anlatan Cumhuriyet ve Kurtuluş film müziklerinin bestelerine imza atan isimdi.  
Sanatçının ölüm haberini alan ünlü isimler üzüntülerini sosyal medyadan paylaştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener üzüntüsünü "Türk müzik tarihinin değerli isimlerinden, besteci ve eğitimci #MuammerSun’ı kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Cumhuriyet dönemi müziğine sunmuş olduğu katkıları, yüreğimize işleyen besteleri ve yetiştirmiş olduğu öğrencileriyle hatırası hep yaşayacak. Mekânı cennet olsun..." sözleriyle dile getirdi.Muhammer Sun kimdir?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimiz ve çocuklarımız için çok özel besteler yapmıştı. 23 Nisan’da çocuklarımız için hazırladığı şarkıları özel bir albüm olarak yeniden basmıştık. Vefat haberini üzüntüyle öğrendim, Muammer Sun’a Allah’tan rahmet diliyorum” paylaşımında bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya paylaşımında "Hayatını Türk müziğinin gelişmesine adamış, değerli besteci ve eğitimci Muammer Sun’u kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve müzik camiasına başsağlığı diliyorum. Bizlere bıraktığı eserlerde yaşamaya devam edecek. " dedi.
Tiyatro Sanatçısı Orhan Aydın "Büyük sanat insanı, büyük besteci, büyük düşünür ve öğretmen Muammer Sun'u kaybettik. Çok üzgünüm." diyerek üzüntüsünü paylaştı.
Piyanist Gülsin Onay ise yaptığı paylaşımda “Muammer Sun hocamızı kaybetmişiz.. Acımız büyük.. Mekanı cennet olsun.. Allah rahmet eylesin.. Ülkemiz büyük bir müzik adamını, çınarını kaybetti” ifadelerini kullandı.
Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ise “Türk müziğinin karar sesi susmuş. Huzur içinde uyusun hocamız” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.
Eskişehir Büyük Şehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de sosyal medya üzerinden Defalarca Eskişehir’de onur konuğu olarak misafir ettiğimiz, ünlü Türk bestecisi, yeri doldurulmayacak kıymetli dostum Muammer Sun’u kaybettik. O, sayısız bestesi ve marşı ile salonlarımızda her zaman yaşamaya devam edecek! Mekanı cennet olsun!" açıklamasını yaptı.
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