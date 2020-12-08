MTV ve trafik cezalarına indirim geliyor! İşte aranan şartlar

2020 yılının ağustos ayının son günü öncesinde tahakkuk eden MTV, trafik para cezaları, karayolu taşıma, otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş nedeniyle kesilen, Kasım 2020 tarihi ile kesinleşmiş, ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş cezalar için yapılandırma imkanı sağlandı

GİB tarafından dağıtılan broşürlerde MTV indiriminden yararlanma şartları şöyle kaydedildi

MTV aslının tamamı ile biriken gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi durumunda tahsilinden vazgeçilecek.

Yapılandırma hükümlerinin ihlal edilmemesi koşuluyla taksitlendirme süresi sonuna kadar taşıtların fenni muayenelerinin yaptırılmasına imkân veriliyor.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşların e-Devlet ya da Gelir İdaresi Başkanlığı sitesine girip gerekli başvuru yuyapması gerekiyor

Otomobili olan vatandaşlara müjdeli haber indirim haberi gelirken düzenlemeden yararlanmak isteyenlerim 20 gün zamanı olduğu belirtildi.

