MTV ve trafik cezalarına indirim geliyor! İşte aranan şartlar
Gelir İdaresi Başkanlığı'na verilen talimatla Otomobil sahibi olanlara büyük indirim müjdesi yapıldı. GİB tarafından yapılacak indirimlerle ilgili broşür yayınlandı.
GÜNDEM 08.12.2020, 10:06
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2020 yılının ağustos ayının son günü öncesinde tahakkuk eden MTV, trafik para cezaları, karayolu taşıma, otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş nedeniyle kesilen, Kasım 2020 tarihi ile kesinleşmiş, ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş cezalar için yapılandırma imkanı sağlandı
GİB tarafından dağıtılan broşürlerde MTV indiriminden yararlanma şartları şöyle kaydedildi
MTV aslının tamamı ile biriken gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi durumunda tahsilinden vazgeçilecek.
Yapılandırma hükümlerinin ihlal edilmemesi koşuluyla taksitlendirme süresi sonuna kadar taşıtların fenni muayenelerinin yaptırılmasına imkân veriliyor.
Yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşların e-Devlet ya da Gelir İdaresi Başkanlığı sitesine girip gerekli başvuru yuyapması gerekiyor
Otomobili olan vatandaşlara müjdeli haber indirim haberi gelirken düzenlemeden yararlanmak isteyenlerim 20 gün zamanı olduğu belirtildi.
GİB tarafından dağıtılan broşürlerde MTV indiriminden yararlanma şartları şöyle kaydedildi
MTV aslının tamamı ile biriken gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi durumunda tahsilinden vazgeçilecek.
Yapılandırma hükümlerinin ihlal edilmemesi koşuluyla taksitlendirme süresi sonuna kadar taşıtların fenni muayenelerinin yaptırılmasına imkân veriliyor.
Yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşların e-Devlet ya da Gelir İdaresi Başkanlığı sitesine girip gerekli başvuru yuyapması gerekiyor
Otomobili olan vatandaşlara müjdeli haber indirim haberi gelirken düzenlemeden yararlanmak isteyenlerim 20 gün zamanı olduğu belirtildi.
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