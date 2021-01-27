MSÜ sınav başvuruları başlıyor! MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

İçerisinde, harp okulları, meslek yüksekokulları ve enstitüler yer alan Milli Savunma Üniversitesi başvuru ve sınav tarihleri ile ilgili açıklamada bulundu.

Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumuna giriş için başvurular bugün başladı.

MSÜ'de eğitim almak isteyen öğrencilerin katılacağı sınav 4 Nisan 2021'de merkezi olarak uygulanacak.



Milli Savunma Üniversite'sine başvuru yapacak adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.



Üniversite bünyesinde Ankara’da Kara Harp Okulu, Tuzla’da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy’de Hava Harp Okulu, Balıkesir’de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova’da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir’de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara’da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.

