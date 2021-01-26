MSÜ başvurusu ne zaman başlıyor? MSÜ sınavı ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adayların katılacağı sınavlar 4 Nisan tarihinde merkezi olarak uygulanacak.

MSÜ sınav başvuruları ise 27 Ocak tarihinde başlayacak başvurular 23 Şubat’ta sona erecek.

MSÜ 2021 yılında 4 Nisan tarihinde merkezi olarak uygulanacak.

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları bu yıl 27 Ocak-23 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak.Geç başvuru günü ise 3 Mart olarak açıklandı. Sonuçlar 29 Nisan'da erişime açılacak.

Milli Savunma Üniversitesi Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.

Hava Harp Okulunda yapılan törenle 12 Şubat 2017 tarihinde üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.

