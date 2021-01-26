MSÜ başvurusu ne zaman başlıyor? MSÜ sınavı ne zaman?
Yüzlerce aday MSÜ sınavı ne zaman, başvurular başladı mı? sorusunun cevabı araştırıyor. MSÜ sınav başvuruları için tarih verildi.
GÜNDEM 26.01.2021, 10:27
Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adayların katılacağı sınavlar 4 Nisan tarihinde merkezi olarak uygulanacak.
MSÜ sınav başvuruları ise 27 Ocak tarihinde başlayacak başvurular 23 Şubat’ta sona erecek.
MSÜ 2021 yılında 4 Nisan tarihinde merkezi olarak uygulanacak.
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları bu yıl 27 Ocak-23 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak.Geç başvuru günü ise 3 Mart olarak açıklandı. Sonuçlar 29 Nisan'da erişime açılacak.
Milli Savunma Üniversitesi Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.
Hava Harp Okulunda yapılan törenle 12 Şubat 2017 tarihinde üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.
MSÜ sınav başvuruları ise 27 Ocak tarihinde başlayacak başvurular 23 Şubat’ta sona erecek.
MSÜ 2021 yılında 4 Nisan tarihinde merkezi olarak uygulanacak.
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları bu yıl 27 Ocak-23 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak.Geç başvuru günü ise 3 Mart olarak açıklandı. Sonuçlar 29 Nisan'da erişime açılacak.
Milli Savunma Üniversitesi Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.
Hava Harp Okulunda yapılan törenle 12 Şubat 2017 tarihinde üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 26 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|20
|44
|2. Fenerbahçe
|20
|42
|3. Galatasaray
|20
|39
|4. Gaziantep FK
|20
|35
|5. Alanyaspor
|20
|34
|6. Trabzonspor
|20
|33
|7. Hatayspor
|20
|32
|8. Karagümrük
|20
|30
|9. Malatyaspor
|20
|27
|10. Antalyaspor
|20
|26
|11. Göztepe
|20
|25
|12. Kasımpaşa
|20
|25
|13. Rizespor
|20
|25
|14. Sivasspor
|20
|24
|15. Başakşehir
|20
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|20
|19
|18. Gençlerbirliği
|20
|19
|19. Ankaragücü
|20
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|18
|38
|2. İstanbulspor
|18
|37
|3. Samsunspor
|18
|36
|4. Altay
|18
|32
|5. Adana Demirspor
|18
|31
|6. Ankara Keçiörengücü
|18
|31
|7. Bursaspor
|18
|30
|8. Tuzlaspor
|18
|30
|9. Altınordu
|18
|28
|10. Bandırmaspor
|18
|27
|11. Adanaspor
|18
|21
|12. Ümraniye
|18
|20
|13. Boluspor
|18
|19
|14. Menemen Belediyespor
|18
|19
|15. Akhisar Bld.Spor
|18
|16
|16. Balıkesirspor
|18
|16
|17. Ankaraspor
|18
|10
|18. Eskişehirspor
|18
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|19
|40
|2. Man City
|18
|38
|3. Leicester City
|19
|38
|4. Liverpool
|19
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. West Ham
|19
|32
|8. Aston Villa
|17
|29
|9. Chelsea
|19
|29
|10. Southampton
|18
|29
|11. Arsenal
|19
|27
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Burnley
|18
|19
|16. Newcastle
|19
|19
|17. Brighton
|19
|17
|18. Fulham
|18
|12
|19. West Bromwich
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|18
|47
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Barcelona
|19
|37
|4. Sevilla
|19
|36
|5. Villarreal
|20
|34
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Granada
|20
|28
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Athletic Bilbao
|19
|24
|10. Celta de Vigo
|20
|24
|11. Cádiz
|20
|24
|12. Levante
|19
|23
|13. Getafe
|19
|23
|14. Valencia
|20
|20
|15. Eibar
|20
|20
|16. Real Valladolid
|20
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|20
|18
|19. Elche
|18
|17
|20. Huesca
|20
|13
Sayfalar Tümü