MSB'den son dakika Azerbaycan açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a cevabı cephede vermeye devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan ordusu ateşkese rağmen sivillere saldıran Ermenistan'a cevabı cephede vermeye devam ediyor. Ele geçirilen 13 köy ile birlikte işgalden kurtarılan yerleşim yeri sayısı 78'e ulaştı." ifadeleri yer aldı.

