MSB'den son dakika Azerbaycan açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika bilgisine göre, Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a cevabı cephede vermeye devam ettiğini bildirdi.
GÜNDEM 19.10.2020, 09:27
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Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a cevabı cephede vermeye devam ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan ordusu ateşkese rağmen sivillere saldıran Ermenistan'a cevabı cephede vermeye devam ediyor. Ele geçirilen 13 köy ile birlikte işgalden kurtarılan yerleşim yeri sayısı 78'e ulaştı." ifadeleri yer aldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan ordusu ateşkese rağmen sivillere saldıran Ermenistan'a cevabı cephede vermeye devam ediyor. Ele geçirilen 13 köy ile birlikte işgalden kurtarılan yerleşim yeri sayısı 78'e ulaştı." ifadeleri yer aldı.
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