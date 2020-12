MSB'den son dakika açıklaması: Bir ayda onlarca terörist öldürüldü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, son bir ayda yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen 9'u büyük, 24'ü orta çaplı 33 operasyonda 68 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB açıklamasında, "Suriye Harekât Alanlarında tesis edilen barış ve huzur ortamını bozmak maksadıyla saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li teröristler kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilmektedir. Bu kapsamda son bir ay içerisinde 29’u DEAŞ olmak üzere 202 terörist etkisiz hale getirildi." denildi. Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki önemli konulara ilişkin basın bilgilendirme videosu hazırlandı. Bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

TERÖRLE MÜCADELE

Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG, FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda; son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 9’u büyük, 24’ü orta çaplı olmak üzere toplam 33 operasyon icra edilmiş, 68 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Sincar Merkezi Irak Hükümeti ve Irak Kuzeyi Bölgesel Yönetimi arasında Sincar’da kamu düzeni ve istikrarın yeniden tesisi maksadıyla imzalanan anlaşma çerçevesindeki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Hudut güvenliği kapsamında dönem içerisinde, yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 5.753 şahıs yakalanmış, 34.264 şahıs hududu geçmeden engellenmiş/geri itilmiştir. Bu şahıslar arasında 24’ü Fetö olmak üzere toplam 39 TÖ mensubu yakalanmıştır.

SURİYE

Suriye Harekât Alanlarında tesis edilen barış ve huzur ortamını bozmak maksadıyla saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li teröristler kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilmektedir. Bu kapsamda son bir ay içerisinde 29’u DEAŞ olmak üzere 202 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Terör örgütlerinden temizlenen söz konusu harekât alanlarında halen mayın/EYP temizliği ile hayatın normalleşmesi maksadıyla altyapı ve günlük hayatı destekleme çalışmalarına diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak devam edilmektedir.

Türkiye İdlib’te, garantör ülke olarak, mutabakatlar kapsamında ateşkesin muhafazasını sağlamak maksadıyla üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmektedir.

Bu çerçevede gerginlik büyük ölçüde azalmış, yaklaşık 450 bin İdlib’li vatandaş evlerine dönmüştür. Geri dönüşlerin önümüzdeki günlerde devam etmesi için her türlü gayretin gösterilmesine hassasiyetle devam edilmektedir. Ayrıca, Birliklerimizin emniyet ve güvenliği ile ilgili her türlü tedbir alınmaktadır.

AZERBAYCAN

Azerbaycan’daki gelişmelerle ilgili olarak; Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat doğrultusunda, ateşkesi gözetmek ve denetlemek maksadıyla tesis edilecek Ortak Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar Azerbaycan ve RF ile koordineli olarak sürdürülmektedir.

Diğer taraftan, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan ordusuna destek sağlamak maksadıyla, Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) Birliğimiz tarafından, mayın/EYP arama ve imha faaliyetleri icra edilmekte, mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha (METİ) ile patlayıcı madde keşif ve imha (PMKİ) timlerimiz tarafından, eğitimler verilmektedir.

Azerbaycan’ın, 44 gün devam eden Tek Vatan Harekâtıyla öz topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmasını bu vesileyle bir kez daha kutluyoruz. Türkiye olarak, “iki devlet tek millet” anlayışıyla bugüne kadar kederde ve kıvançta yanında olduğumuz can kardeşlerimizin bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz.

LİBYA

Libya’daki faaliyetlerimizle ilgili olarak; Libya’da, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümet Milli Mutabakat Hükümeti ile imzaladığımız ikili anlaşmalar ve uluslararası hukuka uygun olarak, Millî Mutabakat Hükümeti’nin davetine istinaden, askeri eğitim, mayın/EYP temizliği, sağlık, insani yardım ve danışmanlık desteğine devam edilmektedir.

Bu kapsamda, Libya nizami ordusunun teşkili ve birliklerinin uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla Libya’daki 5 eğitim merkezinde verilen eğitimler sürdürülmektedir.

Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da “Libya Libyalılarındır” yaklaşımıyla, Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

EGE VE DOĞU AKDENİZ

Akdeniz’de Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisine, Karadeniz’de Fatih sondaj gemimiz ile OCEANIC Sismik Araştırma gemisine refakat ve koruma sağlanmaktadır.

Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunların çözümüne yönelik olarak, Türkiye, her zaman olduğu gibi, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerinden yanadır. Sorunların diyalogla, ön koşulsuz görüşmeler ile çözülmesi gerektiğini savunmaktadır.

Yunanistan, bölgede tatbikat, taciz, ihlal ve provokatif açıklamalarıyla gerilimi tırmandırıcı uzlaşmaz tutumunu sürdürmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri Ege’de, Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası’nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir.

A400M Projesi

A400M projesi kapsamında, A400M retrofit faaliyetlerinin İspanya dışında bir ilk olarak, 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü/KAYSERİ’de yapılması planlanmaktadır.

Projede öncelikli olarak Tük Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan dokuz adet A400M uçağının, müteakiben diğer kullanıcı ülkelere ait uçakların retrofit faaliyetlerini yapabilecek imkân ve kabiliyete ulaşılabilecektir.

İlk uçağın retrofit faaliyetine önümüzdeki günlerde başlanması ve faaliyetin Temmuz 2021 ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Meltem-3 Projesi

Meltem-3 Projesi kapsamında, ilk P-72 Deniz Karakol Uçağımız, 11 Aralık 2020 tarihinde teslim alınarak, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmiştir.

Proje kapsamında geriye kalan 5 adet uçak 2021 yılı içerisinde teslim alınacaktır.

Bu proje kapsamındaki uçaklarımız daha fazla havada kalabilmektedir ve daha gelişmiş tespit, sevk idare ve silah sistemlerine sahip bulunmaktadır.

Çok Uluslu Birleşik Görev Kuvveti

TSK, üç kıtada 11 farklı bölgede, 14 göreve yaklaşık üç bin personel ile barışa katkılarını kararlılıkla sürdürmektedir.

Türk ticaret gemilerinin de yoğun bir şekilde seyir yaptığı Aden Körfezi, Somali açıkları ve Hint Okyanusu’nda, deniz haydutluğu ile mücadele eden Çok Uluslu Birleşik Görev Kuvveti 151’e, altıncı kez Türk Deniz Kuvvetleri tarafından komuta edilmiştir.

25 Haziran’da başlayan Komutanlık görevi, 10 Aralık 2020 tarihinde törenle Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim edilmiştir.

EURASIAN BRIDGE NATO Tatbikatı

2021 Yılında NATO’nun Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Kara Kuvveti olarak görev yapacak 66’ıncı Mekanize Piyade Tugayının sertifikasyonu kapsamında, sekiz ülkeden 25 personelin katılımıyla, 14-18 Aralık tarihleri arasında EURASIAN BRIDGE NATO tatbikatı Çorlu’da icra edilecektir.

Türkiye, bölgesel ve küresel barışa destek için hak, alaka ve menfaatlerimiz doğrultusunda her kıta ve bölgede şanlı bayrağımızı dalgalandırmaya devam edecektir.

KOVİD-19 TEDBİRLERİ

Kovid-19 ile Mücadele kapsamında Millî Savunma Bakanlığı bağlısı tüm birlik, karargâh ve kurumlarımızda ilk günden itibaren alınan tedbirlerin kararlı bir şekilde uygulanmasına devam edilmektedir.

Askerlerimizin kışladan evlerine, evlerinden kışlalarına sağlıkla sevk edilebilmesi ve hareketliliğin azaltılması maksadıyla, 23-25 Kasım tarihlerinde sevke tabi 26.132 yükümlünün sevk işlemi, 22-24 Aralık tarihlerine, 22-24 Aralık tarihlerinde Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilecekler ile çeşitli nedenlerle sevk edilemeyecek olan 15.491 yükümlünün sevki, 26-28 Ocak 2021 tarihlerine ertelenmiştir.

Alınan tedbirler doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin, harekât, tatbikat ve eğitim faaliyetleri de salgından etkilenmeden kesintisiz olarak sürdürülmektedir.

Ayrıca, salgınla mücadele kapsamında, Millî Savunma Bakanlığı bağlısı kurumların imkân ve kabiliyetleri kullanılarak ve mevcut kapasiteleri geliştirmek suretiyle bugüne kadar yaklaşık 155 milyon cerrahi maske, 155 bin N-95 tip maske, 620 bin tulum, 500 ton dezenfektan üretilmiş, Millî Savunma Bakanlığı bağlısı tüm birlik, karargâh ve kurumlar ile diğer Bakanlık ve kurum, kuruluşlara ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda dağıtımı yapılmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, alınan tedbirler sayesinde dünyanın, vaka sayılarının personel mevcudu oranı itibariyle, en az yeni tip Koronavirüs vakası görülen orduları arasında yer almaya devam etmektedir.

Etkin, caydırıcı ve saygın vasıfları ile Harekâta hazır olan Türk Silahlı Kuvvetleri; ülkemizin savunma ve güvenliği için; inanç, sabır ve fedakârlıkla, kendisine tevdi edilen her türlü görevi başarma azim ve kararlılığındadır.