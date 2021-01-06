MSB'den saldırı girişimi açıklaması: 7 YPG'li öldürüldü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimi daha engellendi. 7 PKK/YPG'li terörist, emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi." denildi.

