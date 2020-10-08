MSB'den Kapalı Maraş mesajı

Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmının halkın kullanımına açılmasına ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ait olan, 46 yıldır yerleşime ve ziyarete kapalı tutulan Kapalı Maraş’ın bir bölümü bugün halkın ziyaretine açıldı. Sembolik anlamı büyük olan ve 46 yıllık hasreti bitiren bu adım, KKTC’ye ve orada yaşayan kardeşlerimize hayırlı olsun."

