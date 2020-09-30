MSB'den Ermenistan açıklaması: Kara propagandadan başka bir şey değil

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ermenistan'ın resmi hesaplarından Türk uçaklarının ve İHA/SİHA’larının kullanıldığına dair açıklamalarını yalanladı.

İddiaların hiçbir kanıta dayanmadığı vurgulanarak, "Bunlar Ermenistan’ın karşısında Türkiye’nin olduğu algısı yaratarak arkasındaki desteği arttırma maksatlı kara propagandasından başka bir şey değildir. Nitekim bu iddialar kendi destekçileri hariç kimse tarafından ciddiye alınmamıştır" denildi.



Azerbaycan ordusunun kendi başına zafer elde edebilecek güçte olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Diğer taraftan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılığa sahip olduğunu geçtiğimiz birkaç günde tüm dünyaya göstermiştir."

