MSB'den çok sert Ermenistan açıklaması! 'Ateşle oynamayı..."
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ermenistan'ın Azerbaycanlı bir askeri şehit etmesine yönelik olarak "Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli" dendi.
GÜNDEM 21.09.2020, 21:19
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Bakanlığın Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Yukarı Karabağ’ı hukuksuzca işgal eden Ermenistan, şimdi de Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Şehidimize Allah’tan rahmet, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileriz. Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli!"
"Yukarı Karabağ’ı hukuksuzca işgal eden Ermenistan, şimdi de Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Şehidimize Allah’tan rahmet, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileriz. Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli!"
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