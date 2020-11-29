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MSB'den Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusu

Milli Savunma Bakanlığı, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusu yaptığını ve yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

GÜNDEM 29.11.2020, 18:16
MSB'den Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusu
Milli Savunma Bakanlığı, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, 'Türk ordusu Katar'a satıldı' sözleri nedeniyle suç duyurusu yaptığını ve yasal işlem başlatıldığını açıkladı.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın dün Habertürk televizyon programında Tank Palet Fabrikası'nın Katar'a satılmasını 'Ordu Katar'a satıldı' sözleriyle eleştirmişti. Bu ifadelerin ardından Başarır hakkında bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında resen soruşturma başlatmıştı. RTÜK de Başarır'ın sözlerine hakkında inceleme başlatmıştı. 

Milli Savunma Bakanlığı da Başarır hakkında suç duyurusunda bulundu. MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, daha önce gerekçeleri ve kapsamının defalarca açıklandığı ve şanlı tarihine her gün yeni bir sayfa eklendiği böyle bir dönemde milletin ordusuna milletin önünde hakaret edildiği hatırlatıldı.
Türk ordusunun milletin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde, ciddiyet ve samimiyetle görevini yerine getirdiği, getirmeye devam edeceği vurgulandı.Son dakika haberi: CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma

Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Milli Savunma Bakanlığı; diyalog ve koordinasyon içerisinde çalışarak yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle teçhiz edilmiş kahraman ordumuzun niteliklerini daha da arttırmanın gayreti içindedir. Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerleriyle, aklın ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sn. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde yurt içinde, sınır ötesinde görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şahsi ihtiras ve hevesleri için Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkûm edilen bu gayr-i milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Konuyla ilgili olarak yasal işlem başlatılmıştır."
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