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MSB, F-16 dolunay videosunu paylaştı binlerce beğeni aldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir F-16'nın gece uçuşu sırasında Sniper Pod'a yansıyan dolunay görüntüsünü paylaştı.
GÜNDEM 24.01.2021, 15:49
MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitim videosunda, Tuz Gölü civarındaki gece uçuşunda F-16 uçağında bulunan Sniper Pod'a yansıyan dolunay görüntüsüne yer verildi.
Dolunay ile F-16 uçağının aynı karede birleştiği paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.Video , MSB'nin Twitter hesabından, "Hava Kuvvetlerimizin kahraman Pilotlarından unutulmayacak bir görüntü. Tuz Gölü civarında yapılan bir gece uçuşu sırasında F-16 uçağımızda bulunan Sniper Pod’a eşsiz bir #Dolunay görüntüsü yansıdı." ifadeleriyle paylaşıldı.
Hava Kuvvetlerimizin kahraman Pilotlarından unutulmayacak bir görüntü..Tuz Gölü civarında yapılan bir gece uçuşu sırasında F-16 uçağımızda bulunan Sniper Pod’a eşsiz bir #Dolunay görüntüsü yansıdı. ??#MSB #TSK pic.twitter.com/c6BcW0H8SS
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 24, 2021
Hava Kuvvetlerimizin kahraman Pilotlarından unutulmayacak bir görüntü..Tuz Gölü civarında yapılan bir gece uçuşu sırasında F-16 uçağımızda bulunan Sniper Pod’a eşsiz bir #Dolunay görüntüsü yansıdı. ??#MSB #TSK pic.twitter.com/c6BcW0H8SS pushfn('ads'); — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 24, 2021
Dolunay ile F-16 uçağının aynı karede birleştiği paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.Video , MSB'nin Twitter hesabından, "Hava Kuvvetlerimizin kahraman Pilotlarından unutulmayacak bir görüntü. Tuz Gölü civarında yapılan bir gece uçuşu sırasında F-16 uçağımızda bulunan Sniper Pod’a eşsiz bir #Dolunay görüntüsü yansıdı." ifadeleriyle paylaşıldı.
Hava Kuvvetlerimizin kahraman Pilotlarından unutulmayacak bir görüntü..Tuz Gölü civarında yapılan bir gece uçuşu sırasında F-16 uçağımızda bulunan Sniper Pod’a eşsiz bir #Dolunay görüntüsü yansıdı. ??#MSB #TSK pic.twitter.com/c6BcW0H8SS
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 24, 2021
Hava Kuvvetlerimizin kahraman Pilotlarından unutulmayacak bir görüntü..Tuz Gölü civarında yapılan bir gece uçuşu sırasında F-16 uçağımızda bulunan Sniper Pod’a eşsiz bir #Dolunay görüntüsü yansıdı. ??#MSB #TSK pic.twitter.com/c6BcW0H8SS pushfn('ads'); — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 24, 2021
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