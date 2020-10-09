MSB: 'Ermenistan savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ediyor'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermenistan'ın savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sinsi bir tezgah peşinde koşan Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerleri olan Goranboy, Terter, Ağdam ve Fuzuli bölgelerini hedef almayı sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Savaşı, Karabağ dışında sivil yerleşim yerlerine taşımaya çalışan Ermenistan savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ediyor." ifadesine yer verildi.

