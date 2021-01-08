MSB duyurdu: PKK'ya hava harekatlarıyla bir darbe daha

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düzenlenen hava harekatında 4 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. MSB açıklamasında, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.



Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor.Irak kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/1EBbVyuGxI

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 8, 2021



Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor.Irak kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/1EBbVyuGxI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 8, 2021

