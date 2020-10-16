MSB duyurdu! 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.
GÜNDEM 16.10.2020, 16:03
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.
İcra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda yurt içinde 46, yurt dışında 61 olmak üzere toplam 107 teröristin etkisiz hale getirildiği de bildirildi.
İcra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda yurt içinde 46, yurt dışında 61 olmak üzere toplam 107 teröristin etkisiz hale getirildiği de bildirildi.
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