MSB: Azerbaycan ordusu, Cebrail kentini de işgalden kurtardı
Millî Savunma Bakanlığı, "Azerbaycan ordusu, Cebrail kentini de işgalden kurtardı" açıklamasını yaptı.
GÜNDEM 04.10.2020, 16:43
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı." denildi.
Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 4, 2020
Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 4, 2020
Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 4, 2020
Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 4, 2020
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