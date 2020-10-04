MSB: Azerbaycan ordusu, Cebrail kentini de işgalden kurtardı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı." denildi.

Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 4, 2020



Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 4, 2020

