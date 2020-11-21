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Mourinho'lu Tottenham, Guardiola'lı City'yi evine eli boş gönderdi

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Jose Mourinho'nun takımı Tottenham, sahasında Pep Guardiola'lı Manchester City'yi 2-0 mağlup etti.

GÜNDEM 21.11.2020, 23:29
Mourinho'lu Tottenham, Guardiola'lı City'yi evine eli boş gönderdi
Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 5. dakikada Heung-Min Son ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda Manchester City'nin atakları karşısında iyi savunma yapan Tottenham, Giovani Lo Celso ile 65. dakikada bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Ligde üst üste 4. maçını kazanan Tottenham, 20 puanı yükseldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğündeki Manchester City ise 12 puanla 10. sırada kaldı. Guardiola, hafta içinde City ile olan sözleşmesini 2023'e uzatmıştı.
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