Motosiklet ve kamyon kazası! Ölü ve yaralılar var
Aydın'da motosiklet ile kamyonetin karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
GÜNDEM 11.11.2020, 02:57
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet ile kamyonetin karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, 16.30 sıralarında Nazilli-Beydağ yolunda meydana geldi. Muhammet Kocan yönetimindeki 09 R 5927 plakalı motosiklet Nazilli istikametine seyir halindeyken, karşı yönden gelen Şükrü Aydın Büyükkoç yönetimindeki 09 V 0405 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışma sonrasında motosiklet sürücüsü Muhammet Kocan ile beraberinde yolcu olarak bulunan Sefa Küçük (16) yola savruldu. Muhammet Kocan ile Sefa Küçük bu sırada yoldan geçmekte olan Soner Karabulut yönetimindeki 09 FA 194 plakalı kamyonetin altına girdi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan motosiklette yolcu olarak bulunan Sefa Küçük'ün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, 16.30 sıralarında Nazilli-Beydağ yolunda meydana geldi. Muhammet Kocan yönetimindeki 09 R 5927 plakalı motosiklet Nazilli istikametine seyir halindeyken, karşı yönden gelen Şükrü Aydın Büyükkoç yönetimindeki 09 V 0405 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışma sonrasında motosiklet sürücüsü Muhammet Kocan ile beraberinde yolcu olarak bulunan Sefa Küçük (16) yola savruldu. Muhammet Kocan ile Sefa Küçük bu sırada yoldan geçmekte olan Soner Karabulut yönetimindeki 09 FA 194 plakalı kamyonetin altına girdi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan motosiklette yolcu olarak bulunan Sefa Küçük'ün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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