Motorsiklet devi Harley-Davidson elektrikli bisiklet üretecek

1903 yılında İlk motosikleti yollara çıkan dünyanın en ünlü firmalarından olan Harley-Davidson yeni bir ürün gamını piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

Dünyada daha çok chopper tarzı motosikletleriyle tanınan Harley-Davidson ilk elektrikli bisikletinin ismini 1903 yılında piyasaya sürdüğü motorsikletle aynı verdi.



Serial 1 ismli elektrikli bisikletin tasarımı oldukça ilginç olacak. Kahverengi sele, beyaz yanaklı lastikler ve siyah gövdeden oluşan bisiklet Mart 2021’de satışa sunulacak



Harley’in marka yöneticisi Aaron Frank konuyla ilgili şunları söyledi ‘’Serial 1 elektrikli bisikletlerimizin nasıl görünebileceğinin göstergesidir. Bisikletleri olabildiğince kolay hale getirmek için büyük adımlar atılıyor. Bu entegre bataryalı, ortadan monteli motor, entegre aydınlatma ve dahili fren hatları gibi temel özellikler içeriyor”

