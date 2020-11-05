Motorin fiyatına bir zam daha geliyor. Motorin fiyatına bu gece yarısından itibaren 10 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorine gece yarısı 16 kuruşluk yeni bir zam gelmişti.

NTV'den Ahmet Ergen'in haberine göre sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 10 kuruşluk bir zam gelmesi bekleniyor. Zam pompa fiyatlarına da yansıyacak.

Ankara'da ortalama 6,23 liradan satılan motorinin litre fiyatı gelecek zam ile birlikte 6,33 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,18 liradan 6,28 liraya, İzmir'de 6,26 liradan 6,36 liraya yükselecek.

