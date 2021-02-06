Mostafa Mohamed'in golü sosyal medyayı salladı!

Galatasaray'ın Mısır ekibi Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, Sarı Kırmızılı ekibe çabuk alıştı. Başakşehir'in ardından Fenerbahçe ağlarını da sarsan Mohamed, taraftarı mest etti.

Galatasaraylı taraftarlar, Mohamed'in şık golünün ardından sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

54'te sahneye çıkan Mostafa Mohamed, Süper Lig tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde gol atan 28. farklı ülke vatandaşı ve ilk Mısırlı oldu.

