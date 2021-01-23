Mostafa Mohamed'de flaş gelişme! Galatasaray...

Mısır merkezli Yevm es-Sabig gazetesi, Zemalek kulübü yetkililerinin Galatasaray yönetimiyle telekonferans yöntemiyle görüştüğünü, Galatasaray’ın 1,5 sezon için Mohamed'i 1 milyon dolara kiralamak istediğini, transfer için ise 3 milyon teklif ettiğini yazdı.

Zemalek yönetiminin kiralama ücreti olarak 2 milyon istediğinin kaydedildiği haberde, transfer için ise 5 milyon talep ettiği belirtildi.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim 9 Ocak’ta yaptığı basın toplantısında, "İrfan Can Kahveci'nin de bize gelmek istediğini biliyoruz. Mohamed'i istiyorum diye söyledim düzelteyim, Mısır'da oynayan Mustafa Mohamed'den bahsediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

