Mostafa Mohamed'de flaş gelişme! Galatasaray...
Galatasaray’ın önce kiralamak, ardından transfer etmek istediği Mustafa Mohamed konusunda yeni gelişme yaşanıyor.
GÜNDEM 23.01.2021, 00:18
Mısır merkezli Yevm es-Sabig gazetesi, Zemalek kulübü yetkililerinin Galatasaray yönetimiyle telekonferans yöntemiyle görüştüğünü, Galatasaray’ın 1,5 sezon için Mohamed'i 1 milyon dolara kiralamak istediğini, transfer için ise 3 milyon teklif ettiğini yazdı.
Zemalek yönetiminin kiralama ücreti olarak 2 milyon istediğinin kaydedildiği haberde, transfer için ise 5 milyon talep ettiği belirtildi.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim 9 Ocak’ta yaptığı basın toplantısında, "İrfan Can Kahveci'nin de bize gelmek istediğini biliyoruz. Mohamed'i istiyorum diye söyledim düzelteyim, Mısır'da oynayan Mustafa Mohamed'den bahsediyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Zemalek yönetiminin kiralama ücreti olarak 2 milyon istediğinin kaydedildiği haberde, transfer için ise 5 milyon talep ettiği belirtildi.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim 9 Ocak’ta yaptığı basın toplantısında, "İrfan Can Kahveci'nin de bize gelmek istediğini biliyoruz. Mohamed'i istiyorum diye söyledim düzelteyim, Mısır'da oynayan Mustafa Mohamed'den bahsediyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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