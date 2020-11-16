Morgan Stanley tahminini açıkladı! Merkez Bankası faizi düşürecek mi?

Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 19 Kasım'daki toplantısında faiz kararını değerlendirdi. Bu kapsamda Morgan Stanley ekonomistleri Alina Slyusarchuk, Andrea Masia ve Georgi Deyanov'un Türkiye raporu yayımlandı.

Morgan Stanley ekonomistleri raporlarında enflasyonist baskıları sınırlama amacını sağlamlaştırmak için Merkez Bankasının daha büyük faiz artışına karar verebileceğini ancak Türk Lirası kredi büyümeleri ve yurtiçi talep artışı gibi enflasyonu sürükleyen faktörlerin normalleştiğini, bunun da agresif olmayan bir aksiyon gerektirdiğini bu nedenle bu artışın 150 baz puanda sınırlı kalacağını açıkladı.

Dolar kuru ekonomi yönetiminde değişiklik ve koronavirüs aşı çalışmaları nedeniyle büyük bir düşüş yaşamıştı. Merkez Bankası'nın 19 Kasım'daki kararı doların yönünü belirleyecek. Öte yandan Goldman Sachs ve Deutsche Bank gibi kurumlar 19 Kasım'daki toplantıda Merkez Bankası'ndan 475 baz puanlık faiz artışı öngören tahmin yayımlamıştı.

Editörün not: Milli Gazete hiçbir şekilde faiz ve türevi işlemleri desteklemez. Bu haberler piyasanın akışındaki durum hakkıında sizleri bilgilendirme amaçlıdır.

