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Moody's'ten salgın raporu: Uzun vadeli risk...
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, koronavirüs salgınını sonrasında Avrupa'nın ekonomisi hakkında önemli bir rapor hazırladı.
GÜNDEM 21.01.2021, 10:02
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, koronavirüs salgınının uzamasının Euro Bölgesi için uzun vadeli durgunluk riskini güçlendireceği değerlendirmesinde bulundu.
Moody's tarafından hazırlanan raporda, salgının Euro Bölgesi ülkelerinin düşük büyüme oranları ve düşük enflasyon ortamı nedeniyle borç azaltmakta zorluk yaşanabileceği belirtildi.
Euro Bölgesi'nin Japonya ile benzer bir senaryo yaşaması halinde kredi notlarına etkisinin sektörler genelinde negatif olacağını ifade eden kuruluş, bununla birlikte Euro Bölgesi'nın koşullarında Japonya'ya göre farklılıklar bulunduğunun da altını çizdi.
Borç azaltma risklerinde öne çıkan ülkelerin Yunanistan, İtalya, Portekiz ve Güney Kıbrıs'ın olduğu ifade edildi.
Moody's tarafından hazırlanan raporda, salgının Euro Bölgesi ülkelerinin düşük büyüme oranları ve düşük enflasyon ortamı nedeniyle borç azaltmakta zorluk yaşanabileceği belirtildi.
Euro Bölgesi'nin Japonya ile benzer bir senaryo yaşaması halinde kredi notlarına etkisinin sektörler genelinde negatif olacağını ifade eden kuruluş, bununla birlikte Euro Bölgesi'nın koşullarında Japonya'ya göre farklılıklar bulunduğunun da altını çizdi.
Borç azaltma risklerinde öne çıkan ülkelerin Yunanistan, İtalya, Portekiz ve Güney Kıbrıs'ın olduğu ifade edildi.
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