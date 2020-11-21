Moody's İBB'nin kredini notunu açıkladı!

Ululslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kredi notunu belirledi. Kuruluş İBB'nin kredi notunu geçici olarak B2 ve kredi görünümü ise negatif olarak belirledi.

Kredi derecelendirme kuruluşuna göre tarafından paylaşılan notta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kredi notunun, ekonomik çeşitliliği, güçlü operasyonel performansı, hükümet tarafından verilen öngörülebilir vergi dönüşünü, değerli varlıkları ve mali esneklik sağlayan rezervleri iyi bir şekilde yansıttığı belirtiliyor.

Fakat Moody's, kredi notunun kısıtlanmasının belediyenin yüksek borç yükünden, Döviz cinsi borç tehlikesinden ve TL’nin değer kaybından dolayı şehrin borçlanma maliyetinin üzerindeki yukarı yönlü baskıdan kaynaklandığına vurgu yapıypr

Moody's göre, Belediyenin kredi notu görünümünün negatif olarak belirlenmesiyse bütçe sorunlarından, dövizdeki oynaklığa karşı daha hassas olmasından ve borç karşılayabilme oranındaki azalmadan kaynaklanıyor.

Söz konusu notta, geçici kredi notunun belirlenmesinde ise Moody’s’e kredi notunun belirleyeceği gün ulaşan taslak belgenin baz alındığının altı çizildzi

