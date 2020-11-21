Monaco'dan müthiş dönüş! PSG teslim oldu

Fransa Ligue 1'in 11. hafta karşılaşmasında Monaco, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak PSG'yi 3-2 yendi.

Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 52 ve 65'te Kevin Volland, 84'te Cesc Fabregas (penaltı) kaydetti.

PSG'nin gollerini 25 ve penaltıdan 37'de Kylian Mbappe attı. Konuk takımda Abdou Diallo, 84'te kırmızı kart gördü. Ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden Monaco, puanını 20'ye yükseltti.

Ligde 8 maçlık galibiyet serisinin ardından mağlup olan PSG ise 24 puanda kaldı.

Paris ekibi ligde bu sezonki 3. yenilgisini aldı.

