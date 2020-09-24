Modaselvim: Tesettür giyim sektörü pandemide büyük yara aldı

Sosyal izolasyon tedbirleri ve getirilen sokağa çıkma yasakları kapsamında olumsuz etkilenen perakende sektörü içinde en fazla yara alan alanların başında tesettür giyim yer alıyor. Tesettür giyim denince akla gelen öncü markalardan Modaselvim’in kurucularından Münevver Geçkil, sürece dair önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü Mart ayı ile alınmaya başlanan sosyal izolasyon tedbirleri ve getirilen sokağa çıkma yasakları kapsamında mağaza ve AVM’ler kapanmış, bu durum özellikle perakende sektörünü olumsuz etkilemişti. Tesettür giyim sektörünün önde gelen markalarından Modaselvim ise sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Modaselvim kurucularından Münevver Geçkil, “Medyaya çok yansımasa da pandemide en çok kan kaybeden sektör tesettür giyim oldu. Ancak bu süreçte aldığımız ağır yaraları dijital dönüşümün de desteğiyle sarmaya başladık.” dedi.



Pandemi sürecinde meydana gelen panik halinin ve bilinmezliğin hem satışları hem ürün tedariğini etkilediğini belirten Münevver Geçkil, “Salgın döneminde satışlarımız %50 oranında düştü. Bu düşüşte panik halinin hakim olduğu atmosferin yanı sıra ertelenen düğün ve nişanların etkisi de oldukça fazlaydı. Yurt dışı uçak seferlerinin durdurulması ve gümrüklerde yaşanan aksamalar da ihracat rakamlarımızı %75 oranında düşürdü. Alınan tedbir ve önlemlerle kısmi olarak çalışma kaybı yaşansa da bu süreçte Modaselvim olarak müşterilerimizin taleplerini karşılamak için yoğun çaba sarf ettik. Depolarımız ve ofislerimiz dezenfekte edildi; çağrı merkezi, grafik gibi ekiplerimiz evlerinden hizmet verebilecek şekilde gerekli düzenlemeler yapıldı. Böylece şirkete gelecek personel sayısını düşürerek elimizden gelenin fazlasını, olabildiğince az çalışan ile yapmaya çalıştık.” şeklinde konuştu.



Pek çok sektörde olduğu gibi tesettür giyim sektöründe de dijital dönüşümün bir ihtiyaçtan ziyade gereklilik olduğunun anlaşıldığına dikkat çeken Münevver Geçkil, “Pandemi döneminde artık insanlar dışarı çıkmadan da ihtiyaçlarını online karşılayabileceklerini gördüler. O güne kadar internetten alışveriş yapmayan insanlar dahi sipariş vermeye başladı. Bu durum e-ticaret için güzel bir gelişme oldu. İnternetten alışverişi bir şekilde benimsemeyen müşteri kitlesi aslında güvenli alışveriş yapılabildiğini, aldığı ürünü ev rahatlığında deneyebildiğini, bedeni uymaz veya beğenmezse iade-değişim yapabileceğini görmüş oldu. Yani aslında güvensiz gördüğü ortamın rahat ve güvenli olduğunu tecrübe etmiş oldu. Zira normalleşme döneminde de bu müşterilerimizin bizimle yoluna devam ettiğini sipariş adetlerimiz ve cirolarımızdan gözlemleyebiliyoruz.” dedi.

Olumlu gelişmelerin yanı sıra e-ticarete uyum noktasında hala birtakım eksiklerin olduğuna da değinen Münevver Geçkil, “Salgının ticari hayata dair verdiği en büyük ders: Çağa entegre olunmadan ayakta kalınamayacağı oldu. Bu kapsamda bizler de modaselvim.com sitemiz üzerinden tüm hizmet ve satışlarımızın devamı için gerekli yapılandırmaları tamamladık. Ancak Modaselvim olarak her ne kadar dijital dönüşüme ayak uydursak da bağlantılı olduğumuz sistemlerin yeterince hazırlıklı olmadıklarını gördük. Nitekim bütün ihtiyaçların temini mümkün mertebe online yapılınca mevcut kargo firmalarının kapasitesi yetersiz kaldı. E-ticaret firmalarına uygulanan kota sorunu nedeniyle de kısmen de olsa gecikmeli gönderim yapmak durumunda kaldık. Bu noktada ülkece e-ticareti daha fazla ciddiye almamız gerektiğini ve gelişmeye ihtiyacımız olduğunu gördük” diye ekledi.



Alınan tedbirler kapsamında durma noktasına gelen sosyal hayatın müşteri ihtiyaç ve taleplerini değiştirdiğini de söyleyen Modaselvim kurucularından Münevver Geçkil, “Pandemi sürecinde tesettürlü hanımların abiye ve dış giysi yerine daha günlük kıyafetler, eşofman takımları ve günlük elbiseleri daha fazla talep ettiğini gördük. Bu aşamada bizleri biraz olsun memnun eden, evde kullanılabilecek rahat kıyafetlere olan taleplerin satışlarımızı artırması oldu. Tesettür giyim açsından baktığımızda ise pandeminin bizleri alıştırdığı rahatlığın, tesettürlü hanımlar tarafından normalleşme sürecinde diğer tesettür giyim kategorilerinde de bizi tercih edeceklerini söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.Advertorial

