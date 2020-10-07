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MLKP terör örgütüne operasyon! 24 farklı eve baskın
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MLKP terör örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda adrese baskın yaptı.
GÜNDEM 07.10.2020, 04:53
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan MLKP terör örgütü operasyonunda 24 farklı adrese baskın düzenlendi.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütüne 7 Ekim tarihinde operasyon düzenledi. Özel Harekat Polislerinin destek verdiği operasyonlarda İstanbul’da belirlenen 24 farklı adrese baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda terör örgütü propagandası yapan 24 kişiye yönelik yakalama çalışmaları başlatıldı. Çok sayıda gözaltının olduğu operasyonlarda yakalama çalışmaları devam ediyor.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütüne 7 Ekim tarihinde operasyon düzenledi. Özel Harekat Polislerinin destek verdiği operasyonlarda İstanbul’da belirlenen 24 farklı adrese baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda terör örgütü propagandası yapan 24 kişiye yönelik yakalama çalışmaları başlatıldı. Çok sayıda gözaltının olduğu operasyonlarda yakalama çalışmaları devam ediyor.
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