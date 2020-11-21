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MİUİ 12 Global sürümü alacak Xiaomi cihazların tam listesi

Türkiye'de ucuz fiyatı ve yüksek performansı için sıklıkla tercih edilen Xiaomi cihazların arayüzü MIUI 12, güncelleme almaya devam ediyor. İşte Global versiyonu alacak tüm modeller...

GÜNDEM 21.11.2020, 21:55
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MİUİ 12 Global sürümü alacak Xiaomi cihazların tam listesi
Özellikle fiyat - performans ürünü olarak lanse edilen Xiaomi, ülkemizde oldukça sevilen markalar arasında yer alıyor. Xiaomi, MIUI 12 güncellemesinin kararlı ve Global sürümlerinin cihazlarına dağıtımlarına hız kesmeden devam ediyor.
Xiaomi'nin kendi ürettiği Mi ve yan modelleri Redmi ve Poco markalı tüm akıllı telefonları Android tabanlı MIUI ara yüzü kullanıyor. Zira Xiaomi, kendi geliştirdiği Android ara yüzü MIUI 12 güncellemesini, yakın zamanda tüm uyumlu modellerine dağıtmış olacak.
MIUI 12 Global versiyonunu diğer ülkelere de dağıtmaya devam eden Xiaomi, tüm kullanıcılara MIUI 12 deneyimini tattırmak istiyor. Dilerseniz sözü hiç uzatmadan hangi Xiaomi modellerinin MIUI 12 güncellemesini alacağına haberimizin devamından göz atalım.
İşte Xiaomi MIUI 12 Global versiyonu alacak olan akıllı telefonlar;
Xiaomi Mi 9T Pro Xiaomi Mi 9T Xiaomi Mi 9 Pro 5G
Xiaomi Mi 9 Xiaomi Mi Note 10 Lite Xiaomi Mi 10 Xiaomi Mi 10 Pro
Xiaomi Mi Mix 3 Xiaomi Mi Mix 2S Xiaomi Mi Mix 2 Xiaomi Mi Max 3
Xiaomi Mi 9 SE Xiaomi Mi 9 Lite Xiaomi Mi 9 Xiaomi Mi 9T
Xiaomi Mi 9T Pro Xiaomi Redmi K20 Xiaomi Redmi K20 Pro Xiaomi Mi 10 Pro
Xiaomi Mi 10 Xiaomi Mi 10 Lite Xiaomi Mi 10 Lite Xiaomi Mi Note 10 Xiaomi Mi Note 10 Lite Xiaomi Mi Note 3 Xiaomi Mi 8 Xiaomi Mi 8 Pro Xiaomi Mi 8 Lite
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