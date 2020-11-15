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Mısırlı futbolcu Salah'ın koronavirüs'ü nereden kaptığı belli oldu
İngiliz devi Liverpool'da forma giyen Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın koronavirüse kardeşi Nasr'ın Kahire'de yaptığı düğününde yakalandığı ortaya çıktı.
GÜNDEM 15.11.2020, 20:31
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İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu 28 yaşındaki Muhammed Salah'ın koronavirüse kardeşi Nasr'ın Kahire'de yaptığı düğününde yakalandığı ortaya çıkarken Mısır basını Salah'ın katıldığı düğündeki görüntüleri yayınladı.
Mısır medyası, Salah'ın erkek kardeşi düğününden yayınladığı görüntülerde, yıldız isimle diğer konukların maskesiz olduğu ve sosyal mesafeye uyulmadığı dikkatleri çekti. Dün Mısır ve Togo arasında gerçekleşen Afrika Uluslar Kupası maçından önce Mısır Futbol Federasyonu'nun Twitter'dan yaptığı açıklamada, Salah'ın şimdiye kadar hiçbir semptom göstermediği ifade edilirken bir otelde hemen izolasyona alındığı bildirmişti.
Salah, 17 Kasım'daki Togo'yla oynanacak rövanşta forma giyemeyecek. Liverpool'un 21 Kasım'da ligdeki Leicester City, 25 Kasım'da UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Atalanta'yla yapacağı mücadelelerde de yer alması ise zor gözüküyor.
Mısır medyası, Salah'ın erkek kardeşi düğününden yayınladığı görüntülerde, yıldız isimle diğer konukların maskesiz olduğu ve sosyal mesafeye uyulmadığı dikkatleri çekti. Dün Mısır ve Togo arasında gerçekleşen Afrika Uluslar Kupası maçından önce Mısır Futbol Federasyonu'nun Twitter'dan yaptığı açıklamada, Salah'ın şimdiye kadar hiçbir semptom göstermediği ifade edilirken bir otelde hemen izolasyona alındığı bildirmişti.
Salah, 17 Kasım'daki Togo'yla oynanacak rövanşta forma giyemeyecek. Liverpool'un 21 Kasım'da ligdeki Leicester City, 25 Kasım'da UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Atalanta'yla yapacağı mücadelelerde de yer alması ise zor gözüküyor.
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